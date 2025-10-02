Il famoso influencer muore davanti a 100mila fan | la tragedia in diretta VIDEO

Il mondo dei social network e dello streaming online è sotto shock per la tragica morte di uno degli influencer più noti e seguiti al mondo. L’uomo, seguito da circa 100mila follower su Douyin, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto mentre trasmetteva in diretta ai suoi fan. Tragico incidente aereo in diretta streaming davanti a 100mila fan. E’ grande il cordoglio per la tragica morte di Tang Feiji, noto influencer cinese di 55 anni. L’uomo, seguito da circa 100mila follower su Douyin, è deceduto a seguito di un tragico incidente aereo avvenuto mentre trasmetteva in diretta ai suoi fan. Secondo le prime ricostruzioni, Feiji era salito a bordo del velivolo per una delle sue consuete sessioni di streaming dedicate al volo amatoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

