Il Fadiesis Accordion Festival fa tappa all' abbazia di Sesto al Reghena
Il Fadiesis Accordion Festival prosegue con un appuntamento diventato ormai una tradizione, durante il quale la fisarmonica entra e risuona nella meravigliosa cornice dell'Abbazia di Santa Maria in Silvis a Sesto al Reghena. Tre giovani musicisti di solido talento si confrontano il 4 ottobre con. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
