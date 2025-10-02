Il Drammatico Addio di Keith Urban e Nicole Kidman | Cosa è Successo?

Keith Urban, che ha cambiato il testo di una canzone dedicata a Nicole Kidman per menzionare un'altra donna - Il cantante durante un recente concerto ha modificato il testo del brano The Fighter per menzionare la venticinquenne Maggie Baugh, violinista e cantante country con cui collabora da mesi e che ora vi ... Secondo vanityfair.it

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio «sta diventando drammatico»: «Lei è ferita e si sente tradita, lui ha già un'altra donna» - Secondo fonti vicine all'ex coppia l'attrice ha fatto di tutto per tentare di salvare il matrimonio, ma il cantante era deciso a separarsi: «Keith ha voltato pagina da mesi, ed è già legato a un'altra ... Come scrive vanityfair.it