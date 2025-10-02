Il Dna sotto l' unghia di Chiara è di Sempio ma ora il consulente Palmegiani fa dietrofront

Se da un lato l'addio di Luciano Garofano ad Andrea Sempio in qualità di consulente continua a far discutere, soprattutto a causa di quelle che potrebbero essere le reali ragioni alla base di una decisione così improvvisa, per quanto ufficialmente si parli di divergenze con la difesa del 37enne, dall'altro suscita qualche perplessità la figura di Armando Palmegiani, colui che ha raccolto l'eredità dell'ex comandante del Ris di Parma, protagonista di un repentino cambio di opinione circa gli indizi a carico del proprio assistito. Il genetista si è presentato fin da subito come fervido sostenitore dell'innocenza di Sempio, eppure fino a qualche settimana fa la sua posizione sul caso era diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Dna sotto l'unghia di Chiara è di Sempio", ma ora il consulente Palmegiani fa dietrofront

In questa notizia si parla di: sotto - unghia

Unghia appena uscita dalla Dual Form può essere ? completamente polimerizzata ? senza sbavature e necessità di limare sotto ? con dei laterali perfetti sempre senza necessità di limatura Questa Unghia non può essere realizzata in 1 minuto e si, co - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco: «Il Dna sulle unghie di Chiara è valido». Ora Sempio trema - E ora quel profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe rappresentare la svolta scientifica dell'inchiesta contro Andrea ... Scrive iltempo.it

Il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi è valido. Ora cosa succede? - Ma la strada verso una possibile revisione è ancora lunga e disseminata di ostacoli ... Secondo politicamentecorretto.com