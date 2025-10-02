Il diritto internazionale non conta niente! Flotilla bufera sul ministro Tajani

Scoppia la polemica politica e si incendiano i social network dopo le parole pronunciate dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la puntata di Porta a Porta, andata in onda mercoledì 1 ottobre. Intervistato da Bruno Vespa e dal giornalista Antonio Polito, il titolare della Farnesina ha affrontato il tema della Flottilla diretta verso Gaza e dell’intervento israeliano in mare aperto. Leggi anche: “Sono stato rapito da Israele”. L’appello del senatore italiano, il VIDEO nella notte: “Mi trascinano via” “Abbiamo chiesto agli israeliani di non intercettarli in acque internazionali, quindi il più vicino possibile a Gaza”, ha affermato Tajani, dando il via a un botta e risposta destinato a sollevare un acceso dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il diritto internazionale non conta niente!”. Flotilla, bufera sul ministro Tajani

