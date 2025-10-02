L’inconsueta riunione dei massimi vertici dell’esercito americano di tutto il mondo, indetta dal Capo del Pentagono Pete Hegseth, ha allarmato il pianeta, spingendo gli analisti a chiedersi se gli Stati Uniti si preparassero a intraprendere una guerra su larga scala. L’amministrazione Trump, per bocca del vicepresidente Vance, ha gettato acqua sul fuoco, spiegando che Hegseth, un civile che non ha nel suo bagaglio proficui rapporti con i militari chiamato a guidare, voleva avviare un rapporto che non aveva con tanti di essi. Secondo alcuni analisti Maga, il vertice aveva anche uno altro scopo: dare inizio a una purga che allontanerebbe alcuni dei convenuti dai loro posti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Dipartimento della guerra Usa prende di mira Venezuela a Iran