Il difensore sbaglia a impostare il navigatore | si ritrova nello stadio sbagliato a 300 kilometri di distanza | Domeniche bestiali

A che stagione siamo arrivati? Non ce lo chiedete, ma non perché dobbiamo tirarci gli anni o vezzi simili, semplicemente perché siamo come il bomber di terza categoria: non lo sappiamo, ma ci siamo. Sì, iniziano nuovi campionati, aumentiamo di peso, perdiamo velocità e lucidità ma siamo lì, senza neppure porci il minimo dubbio. Con nuove mazzate, nuovi insulti, nuove e misteriose sostanze, che in tempo di terre rare non si sa mai, tirate in campo. Senza imbarazzi a mostrarci, anche nei nostri momenti più intimi, senza biglietto e senza direzione come direbbe Pelù, e in fin dei conti va bene così, perché Domeniche Bestiali è l’apoteosi della filosofia di Victor Boniface: la vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è carota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

