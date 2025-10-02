il difensore mastrippolito in abruzzo faremo valere le nostre idee

"A Teramo sarà una bella partita". Lo dice Leonardo Mastrippolito, difensore della Maceratese, in vista del match di domenica al Bonolis. "Loro saranno carichi – aggiunge il giocatore, al secondo anno in maglia biancorossa – e possono contare su un’ottima squadra, davanti hanno in Pavone un attaccante di valore, lo conosco in quanto entrambi abbiamo fatto parte del vivaio del Pescara ". Ma Mastrippolito conosce anche Pomante, tecnico del Teramo. "Mi ha allenato a Pineto, penso che schiererà il Teramo con 3-5-2. Davanti sono bravi, hanno giocatori veloci e nella rosa possono contare su elementi esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

