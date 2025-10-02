Il diario di bordo di Scuderi dalla Flotilla è fuori dalla realtà | vuoto pneumatico travestito da epopea
Va bene il pathos, tanto pathos. Ma quando si esagera tutto diventa un po' ridicolo e, quindi, definitivamente irrilevante. È il caso dell'onorevole Benedetta Scuderi, che ci sta raccontando l'avventura (si fa per dire) della Flotilla con accenti da romanzo epico, come se stesse vivendo una missione destinata a cambiare il corso della storia. In barca, si sa, il sole picchia forte. Forse proprio per quello Scuderi dice cose scollegate dalla realtà, figlie di un'esaltazione giovanilistica che diventa subito happening. Prendiamo il piano annunciato da Donald Trump alla presenza di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: diario - bordo
Diario di bordo dalla Mostra del Cinema di Venezia
Giorno 1: diario di bordo dalla Mostra del Cinema di Venezia
Giorno 2: diario di bordo dalla Mostra del Cinema di Venezia
Diario di bordo: «È l'ultimo giorno, non so se riuscirò a fare un altro video. Stiamo compiendo un atto giusto» - X Vai su X
Diario di bordo - settembre 2025 - Progetto Accoglienza dal 15 settembre al 19 settembre 2025 “COMU FINISCI SI CUNTA… Tradizione è cultura” per gli alunni della De Gasperi - Classe 3D PRIMARIA LAVINAIO - Lettura di miti e leggende, ascolto di canzoni - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, il “diario di bordo” di Scuderi è fuori dalla realtà: quel vuoto travestito da epopea - Ma quando si esagera tutto diventa un po’ ridicolo e, quindi, definitivamente irrilevante. iltempo.it scrive
Flotilla, Scuderi mostra in video il momento dell'abbordaggio dell'Idf - Lo dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs imbarcata con la Flotilla sulla barca Morgana. tg24.sky.it scrive