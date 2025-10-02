Va bene il pathos, tanto pathos. Ma quando si esagera tutto diventa un po' ridicolo e, quindi, definitivamente irrilevante. È il caso dell'onorevole Benedetta Scuderi, che ci sta raccontando l'avventura (si fa per dire) della Flotilla con accenti da romanzo epico, come se stesse vivendo una missione destinata a cambiare il corso della storia. In barca, si sa, il sole picchia forte. Forse proprio per quello Scuderi dice cose scollegate dalla realtà, figlie di un'esaltazione giovanilistica che diventa subito happening. Prendiamo il piano annunciato da Donald Trump alla presenza di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il “diario di bordo” di Scuderi dalla Flotilla è fuori dalla realtà: vuoto pneumatico travestito da epopea