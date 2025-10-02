Il dem fuori dal consiglio Carancini | ho dato il massimo dialogo costante con i territori
Non c’è nessun spunto polemico nel lungo post di Romano Carancini (Pd) dopo la mancata conferma in consiglio regionale, invece Massimiliano Sport Bianchini, candidato consigliere regionale con la Progetto Civico - Avanti con Matteo Ricci Presidente, ci sono stati errori come coalizione che hanno strozzato Progetto Civico. Ma partiamo da Carancini. "Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo cercato in questi mesi di portare avanti non un nome, ma un progetto politico. Non la singolarità, ma la pluralità. Era questa la partenza e doveva essere questo l’arrivo. Nel merito e nel metodo. Non è certamente qui che l’analisi della sconfitta politica dell’alleanza del cambiamento di Matteo Ricci trova spazio e tempo, ma è forse il momento giusto per guardarsi dentro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fuori - consiglio
Inchiesta Milano, il sindaco Sala oggi in Consiglio comunale: proteste fuori da Palazzo Marino
Raccolta rifiuti, dibattito in consiglio comunale. Bandini: "Le due fasi e l'avvio della raccolta fuori città"
Dopo il Consiglio sulla Multiservizi, è resa dei conti nel centrodestra: «Fuori chi sabota e calunnia»
Stendere o no i panni fuori dal balcone. Questo è il dilemma che sta spaccando il Consiglio comunale di Sestri Levante - facebook.com Vai su Facebook
Il dem fuori dal consiglio. Carancini: ho dato il massimo, dialogo costante con i territori - L’ex sindaco di Macerata dopo la mancata riconferma: "Abbiamo cercato di portare avanti non un nome ma un progetto politico". Da msn.com