Il dem fuori dal consiglio Carancini | ho dato il massimo dialogo costante con i territori

Non c’è nessun spunto polemico nel lungo post di Romano Carancini (Pd) dopo la mancata conferma in consiglio regionale, invece Massimiliano Sport Bianchini, candidato consigliere regionale con la Progetto Civico - Avanti con Matteo Ricci Presidente, ci sono stati errori come coalizione che hanno strozzato Progetto Civico. Ma partiamo da Carancini. "Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo cercato in questi mesi di portare avanti non un nome, ma un progetto politico. Non la singolarità, ma la pluralità. Era questa la partenza e doveva essere questo l’arrivo. Nel merito e nel metodo. Non è certamente qui che l’analisi della sconfitta politica dell’alleanza del cambiamento di Matteo Ricci trova spazio e tempo, ma è forse il momento giusto per guardarsi dentro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

