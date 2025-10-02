A Monza c’è un nuovo cuore verde che batte nel quartiere San Giuseppe. In via Spallanzani 15 si sono conclusi i lavori per la realizzazione del giardino pubblico atteso da tempo dai residenti. L’intervento, dal valore di 278mila euro, è stato realizzato da un operatore privato convenzionato in attuazione del Piano attuativo urbanistico. Il nuovo spazio verde si estende per 2.800 metri quadrati e nasce con una vocazione precisa: diventare luogo di incontro e socialità. L’area, interamente recintata, accoglie 29 nuovi alberi di sette specie differenti – dai tigli ai noccioli fino ai lecci – che vanno ad arricchire il patrimonio di 19 alberature già presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cuore “green” di San Giuseppe. Pronto il nuovo giardino pubblico