Il crollo del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi | al via la messa in sicurezza

Si sono svolti ieri due sopralluoghi congiunti per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, interessata qualche giorno fa dal crollo di un cornicione, e del tratto prospiciente di via Maqueda. Via Maqueda, cornicione si stacca da una chiesa e colpisce una passante Ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

