Il Cremlino e l’antifascismo | il dossier che accusa Italia Germania e Giappone di falsificare la Storia

Roma, 2 ott – Oggi il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato un rapporto di oltre cento pagine che punta il dito contro Italia, Germania e Giappone. Il titolo, chilometrico, dice già tutto: “Sulle azioni e inazioni delle autorità di Italia, Germania e Giappone, a seguito delle quali la Storia viene distrutta e falsificata e il fascismo e i suoi complici vengono giustificati”. È solo l’ultimo capitolo della battaglia di Mosca sulla memoria della Seconda guerra mondiale: un campo che il Cremlino, checché se ne dica, considera parte integrante della guerra in corso contro l’Occidente europeo. Un dossier contro Italia, Germania e Giappone. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Cremlino e l’antifascismo: il dossier che accusa Italia, Germania e Giappone di “falsificare la Storia”

cremlino - antifascismo

