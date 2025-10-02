Il corteo proPal ha attraversato Milano da Loreto a piazza Duomo

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventimila persone in corteo nelle strade di Milano sino a piazza Duomo per ribadire l'appoggio e la vicinanza ai palestinesi di Gaza e ai volontari della Flotilla bloccata dalle navi di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

