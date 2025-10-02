Il corteo pro Pal a Milano fa infuriare gli automobilisti | Dovreste andare in galera

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo pro Palestina di Milano sta causando le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Un’automobilista, bloccata in fila, ha gridato “dovreste andare tutti in galera”. Un uomo, fermo ad un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell’uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura. Ecco il clima che si respira a Milano dove si sta svolgendo una delle manifestazioni più accese sul caso Flotilla e per Gaza. De Corato: “Insulti a Meloni, evocano la sua morte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il corteo pro pal a milano fa infuriare gli automobilisti dovreste andare in galera

© Secoloditalia.it - Il corteo pro Pal a Milano fa infuriare gli automobilisti: “Dovreste andare in galera”

In questa notizia si parla di: corteo - milano

Il corteo dei 30mila per il Leoncavallo, a Milano sfila la protesta. Il sindaco Sala: “Spero sia pacifico”

Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: "Via gemellaggio con Tel Aviv"

Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco

corteo pro pal milanoCorteo pro-Pal a Milano, le proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Il corteo pro Palestina di Milano causa le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Secondo adnkronos.com

corteo pro pal milanoMilano, corteo pro Palestina dopo l’abbordaggio della Flotilla: occupata Cadorna e Free Gaza sul Pirellone - In migliaia a Milano per la Palestina dopo l’attacco alla Flotilla: corteo, occupazione di Cadorna e scritta “Free Gaza” proiettata sul Pirellone ... Da mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Milano