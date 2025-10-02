Il corteo pro Pal a Milano fa infuriare gli automobilisti | Dovreste andare in galera

Il corteo pro Palestina di Milano sta causando le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Un’automobilista, bloccata in fila, ha gridato “dovreste andare tutti in galera”. Un uomo, fermo ad un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell’uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura. Ecco il clima che si respira a Milano dove si sta svolgendo una delle manifestazioni più accese sul caso Flotilla e per Gaza. De Corato: “Insulti a Meloni, evocano la sua morte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

