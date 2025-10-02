Il corteo per la Global Sumud Flotilla arriva a Piazzale Ostiense a Roma

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma un corteo a favore della Global Sumud Flotilla. Il corteo è partito dal Colosseo e si è diretto fino a Piramide, passando per il Circo Massimo e per viale dell'Aventino per poi arrivare a Piazzale Ostiense. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

