Il corteo per la Global Sumud Flotilla arriva a Piazzale Ostiense a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma un corteo a favore della Global Sumud Flotilla. Il corteo è partito dal Colosseo e si è diretto fino a Piramide, passando per il Circo Massimo e per viale dell'Aventino per poi arrivare a Piazzale Ostiense. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il corteo per la Global Sumud Flotilla arriva a Piazzale Ostiense a Roma

In questa notizia si parla di: corteo - global

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

FOTO – Corteo in centro per Gaza e la Global Sumud Flotilla - X Vai su X

Momenti di tensione tra agenti e manifestanti a Bologna, davanti alla stazione centrale, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo in stazione, a sostegno della Global Sumud Flotilla, ma sono stati bloccati dagli age - facebook.com Vai su Facebook

Il corteo per la Global Sumud Flotilla arriva a Piazzale Ostiense a Roma - Il corteo è partito dal Colosseo e si è diretto fino a Piramide, passando per il Circo Massimo e per viale dell'Aventino per poi arri ... Come scrive ilgiornale.it

Flotilla, nuovo corteo a Firenze - Manifestazioni in diverse città toscane: duemila in piazza a Massa, a Livorno bloccata la stazione. Si legge su rainews.it