AGI - "Free Palestine!" e "Palestina libera dal fiume fino al mare": è il coro degli attivisti presenti al presidio al Colosseo, a Roma, organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Il corteo di 10 mila persone si è poi diretto al Circo Massimo. Secondo quanto si apprende, sono presenti, tra gli altri, anche studenti e movimenti per la casa che poco prima hanno dato vita a una manifestazione all'esterno del Campidoglio al grido di "ogni sgombero sarà una barricata". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il corteo per la Global Flotilla partito dal Colosseo