Il corriere si allontana per una consegna e ruba uno zaino da un furgone | arrestata palermitana

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruba uno zaino da un furgone, ma viene arrestata per violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposta. Protagonista della vicenda una giovane donna palermitana che, lo scorso 8 settembre, ad Alcamo, ha portato via uno zaino dal furgone di una nota azienda di vendita online. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corriere - allontana

corriere allontana consegna rubaConsegna un pacco e ruba il portafogli: corriere ladro viene subito licenziato - Dopo aver perso il lavoro la speranza è quella di evitare il processo, nel caso in cui, come sembra, l’uomo al quale rubò il portafogli, decida di ritirare la querela a fronte di un risarci ... umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corriere Allontana Consegna Ruba