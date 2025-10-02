Il cordoglio del sindaco Falcomatà per la morte del pescatore Paolo Tarsia

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca, ha perso la vita in seguito a un drammatico evento in mare, a largo di Punta Pellaro".Lo afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà che, in una nota esprime la sua vicinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: cordoglio - sindaco

