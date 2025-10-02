Il cordoglio del sindaco Falcomatà per la morte del pescatore Paolo Tarsia
“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca, ha perso la vita in seguito a un drammatico evento in mare, a largo di Punta Pellaro".Lo afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà che, in una nota esprime la sua vicinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: cordoglio - sindaco
Fiumicino, operaio morto sul lavoro: il cordoglio dei sindaco Baccini
Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti”
Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa del dj Marco La Sorda: "Un'icona senza tempo"
ADRANO. CORDOGLIO PER LA MORTE DEL DIPENDENTE COMUNALE SALVO CARINI. IL SINDACO MANCUSO: “PROFESSIONISTA SERIO E DISPONIBILE” #Attualità - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa fratello del presidente Schifani. Il cordoglio del sindaco Lagalla https://ift.tt/QzEWbaG - X Vai su X