Il consenso costruito sul conflitto continuo

L’unità nazionale non si addice ai tempi, alle destre, alle sinistre, a nessuno, e quando c’è è meglio nasconderla, vai a vedere che qualcuno dica: intelligenza col nemico,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

