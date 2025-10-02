Il Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni
In occasione della Festa nazionale dei nonni, che ricorre ogni anno il 2 ottobre, l’Amministrazione comunale di Montefredane annuncia una serie di iniziative dedicate a onorare e valorizzare il ruolo fondamentale che i nonni svolgono all’interno del tessuto familiare e sociale. La Festa dei Nonni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
