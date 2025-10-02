Il Comune di Camogli chiede il riconoscimento della Palestina

Il consiglio comunale di Camogli ha approvato due ordini del giorno per chiedere all'Italia di riconoscere lo Stato della Palestina. Due documenti approvatiIl consiglio ha espresso voto favorevole all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, letto testualmente e illustrato dall’assessora. 🔗 Leggi su Genovatoday.it