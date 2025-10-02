Il Comune di Camogli chiede il riconoscimento della Palestina
Il consiglio comunale di Camogli ha approvato due ordini del giorno per chiedere all'Italia di riconoscere lo Stato della Palestina. Due documenti approvatiIl consiglio ha espresso voto favorevole all'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, letto testualmente e illustrato dall'assessora.
Camogli: due mozioni in Consiglio per riconoscere lo Stato di Palestina - Il Consiglio Comunale di Camogli, durante la seduta convocata lo scorso 29 settembre, ha approvato due Ordini del giorno su uno dei temi di scottante, tragica attualità: il conflitto israelo-
Camogli: Palestina in Consiglio; 3 sospensioni, 3 ordini del giorno. Poi voto unanime - Con espressione unanime del Consiglio comunale di Camogli è stato riconosciuto e sollecitato al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina.