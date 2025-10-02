Il Comune cerca privati per i parcheggi Ungheria Don Bosco e Notarbartolo | avviso prorogato

Palermotoday.it | 2 ott 2025

L'avviso pubblicato nello scorso luglio non era ancora scaduto e, quindi, non si può dire che sarebbe andato deserto come accaduto alla gara del 2023, ciò che è certo, però, è che il Comune ha deciso di allungare di due mesi i tempi per presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

