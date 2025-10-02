Il commovente video dell’abbraccio tra Jane Goodall e lo scimpanzé Wounda

L'abbraccio tra Jane Goodall e lo scimpanzé Wounda è stato uno dei momenti più emozionanti e iconici della lunga vita della primatologa che ha cambiato per sempre il modo in cui guardiamo gli altri animali e noi stessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

