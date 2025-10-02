Sono sempre meno le attività commerciali che chiudono, e nel 2024 il saldo è positivo, spiegano dal municipio riccionese dati alla mano. "Un dato significativo emerge nel 2024, con 99 nuove attivitàsubentri (di cui 67 nuove aperture e 32 subentri) a fronte di 62 cessazioni, segnando un saldo positivo e una spinta rigeneratrice del tessuto commerciale. Anche nel 2025, i dati parziali (aggiornati al 25 settembre) indicano 75 nuove attivitàsubentri e 32 cessazioni". Sono questi i numeri del report che l’amministrazione porterà sul tavolo del G20 spiagge atteso domani. Ma sono numeri che non convincono chi da anni vive le difficoltà del commercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il commercio resiste: "Ora attendiamo gli hub"