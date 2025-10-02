Il colonnello Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell’incidente a Sabaudia | il ricordo dell’Aeronautica

Simone e Lorenzo, due vite diverse, unite dalla stessa passione per il volo e dallo stesso impegno nel servire il Paese sotto le insegne dellAeronautica Militare”: sono le parole che arrivano dalla stessa Forza Armata che ricorda il comandante del 70° Stormo, il colonnello Simone Mettini, e il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Chi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’incidente aereo di Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli - Sposato con due figli, suonava il basso nei locali di Latina. Segnala quotidiano.net

