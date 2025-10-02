Il colonnello Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell’incidente a Sabaudia | il ricordo dell’Aeronautica

“Simone e Lorenzo, due vite diverse, unite dalla stessa passione per il volo e dallo stesso impegno nel servire il Paese sotto le insegne dell’Aeronautica Militare”: sono le parole che arrivano dalla stessa Forza Armata che ricorda il comandante del 70° Stormo, il colonnello Simone Mettini, e il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: colonnello - simone

Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti il colonnello Simone Mettini e un giovane allievo

Aereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo: morto il colonnello Simone Mettini e un giovane allievo

È precipitato un aereo dell'Aeronautica militare: morti il colonnello Simone Mettini e un allievo

Due vite, due età, la stessa passione per il volo. L’Italia piange il Colonnello Simone Mettini e il giovane Lorenzo Nucheli, vittime dell’incidente aereo avvenuto nel cielo del Circeo. - facebook.com Vai su Facebook

Addolorati per la tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini e dello studente Lorenzo Nucheli dell'Aeronautica Militare italiana, deceduti durante una missione di addestramento nella provincia di Latina. In questo giorno di lutto, ci uniamo al dolore delle - X Vai su X

Chi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’incidente aereo di Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli - Sposato con due figli, suonava il basso nei locali di Latina. Segnala quotidiano.net

Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell'incidente all'aereo dell'Aeronautica a Sabaudia - A bordo dell'aereo caduto c'erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, il comandante del 70esimo stormo di Latina e l'allievo dell'Aereonautica ... Si legge su virgilio.it