Il colonnello Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell’incidente a Sabaudia | il ricordo dell’Aeronautica

Simone e Lorenzo, due vite diverse, unite dalla stessa passione per il volo e dallo stesso impegno nel servire il Paese sotto le insegne dellAeronautica Militare”: sono le parole che arrivano dalla stessa Forza Armata che ricorda il comandante del 70° Stormo, il colonnello Simone Mettini, e il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

colonnello simone mettini lorenzoLatina: tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini e dell’allievo Lorenzo Nucheli - La redazione di Difesa Online esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane allievo Lorenzo Nucheli ... Riporta difesaonline.it

colonnello simone mettini lorenzoSono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell’aereo caduto a Sabaudia - Simone Mettini era un colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, Lorenzo Nucheli un giovane allievo pilota dell'Accademia di Pozzuoli ... fanpage.it scrive

