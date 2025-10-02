Il cibo rubato finisce alla Caritas
La polizia stradale di Bologna ha consegnato alla Caritas un ingente quantitativo di generi alimentari sequestrati nei giorni scorsi durante un controllo su strada.La merce era stata trovata a bordo di un’autovettura fermata per un normale controllo: al suo interno prodotti alimentari in quantità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: cibo - rubato
Supermercato illegale a Tor Sapienza. Il cibo rubato rivenduto in strada
Medicinali a #gaza non entrano, dicono depositari verità. Come non entrano dolci (abbiamo visto tonnellate Nutella e simili) e cibo. Meglio informarsi: secondo Onu 90% aiuti viene rubato e ne raccoglie di più di quanti entrino. Perché già stavano lì. https://app. - X Vai su X
Messina, furto all'Istituto Cuppari: rubato cibo e attrezzi della ditta impegnata nella ristrutturazione https://gazzettadelsud.it/?p=2104863 - facebook.com Vai su Facebook
Cibo rubato a balene e pinguini: stop alla pesca record di krill (che finisce nei nostri integratori) - Quella capsula di Omega 3 che teniamo sull’armadietto del bagno o le crocchette speciali per il nostro animale domestico potrebbero avere un costo nascosto e altissimo, pagato a migliaia di chilometri ... Secondo greenme.it