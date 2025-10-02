Il cibo rubato finisce alla Caritas

La polizia stradale di Bologna ha consegnato alla Caritas un ingente quantitativo di generi alimentari sequestrati nei giorni scorsi durante un controllo su strada.La merce era stata trovata a bordo di un’autovettura fermata per un normale controllo: al suo interno prodotti alimentari in quantità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

