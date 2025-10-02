Qualcosa si sta muovendo in casa Castelfidardo. Dalla società non trapelano notizie ufficiali, ma il Castelfidardo sembra aver trovato l’attaccante. Hamza Kari, algerino di 185 centimetri, una prima punta del 1995 reduce dalle esperienze siciliane tra il campionato di Eccellenza e Promozione. In quest’ultima categoria ha indossato per poche settimane la maglia neroverde del Valderice. Presentato dalla società siciliana a inizio settembre come un "attaccante di grande talento e personalità, potenza, tecnica e senso del gol, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento nelle sue precedenti esperienze", Kari però ha salutato il Valderice dopo neanche un mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo ha trovato l’attaccante: l’algerino Kari