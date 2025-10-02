Il caso Repetto nuovamente citato in Parlamento

Proseguono le iniziative, sul piano istituzionale, della parlamentare del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari che, nei mesi scorsi, ha proposto una commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sul fenomeno delle sette e aprire la strada a norme che possano colmare il vuoto normativo che si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it