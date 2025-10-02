Il caso Flottilla infiamma media e piazze quasi solo in Italia Notizia in primo piano in Spagna altrove solo una breve su Greta
Nel resto del mondo non infiamma come in Italia il finale della Global Sumund Flottilla, fermata dall’esercito israeliano in acque internazionali di fronte a Gaza. La notizia questa mattina apriva solo i siti italiani e spagnoli, mentre era relegata fra le brevio dagli esteri sulla maggiore parte delle principali testate degli altri paesi europei, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove fin dall’inizio non hanno seguito con grande attenzione la missione degli attivisti. Oltre ai siti italiani la notizia dell’abbordaggio israeliano era in primo piano solo su quelli di El Pais e de La Vanguardia. 🔗 Leggi su Open.online
Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»
Flottilla per Gaza, Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale immediato in caso di attacco alla flottilla e invitano tutti ad aderire #flotilla #gaza #sciopero #usb #cgil - X Vai su X
Il caso della Sumud #Flottilla. La missione prosegue e, nel giro di 48 ore, le imbarcazioni potrebbero essere a ridosso della zona di intercettazione. "Nessuno vuole forzare il blocco", dicono gli attivisti. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com Vai su Facebook
