Il caso Flottilla infiamma media e piazze quasi solo in Italia Notizia in primo piano in Spagna altrove solo una breve su Greta

Nel resto del mondo non infiamma come in Italia il finale della Global Sumund Flottilla, fermata dall’esercito israeliano in acque internazionali di fronte a Gaza. La notizia questa mattina apriva solo i siti italiani e spagnoli, mentre era relegata fra le brevio dagli esteri sulla maggiore parte delle principali testate degli altri paesi europei, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove fin dall’inizio non hanno seguito con grande attenzione la missione degli attivisti. Oltre ai siti italiani la notizia dell’abbordaggio israeliano era in primo piano solo su quelli di El Pais e de La Vanguardia. 🔗 Leggi su Open.online

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»

