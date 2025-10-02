Il caso dell’ex Casa Albergo Dallo sgombero alla vendita | Incassi per 4,5 milioni
Prima lo sgombero, tra le polemiche, avvenuto nel luglio dell’anno scorso. Ora la vendita e l’incasso di 4,5 milioni. Si chiude così la vicenda dell’ex Casa Albergo di via Fogarolo. L’edificio è stato al centro per lungo tempo di uno scontro, anche politico, durato fino all’estate dell’anno scorso: da una parte VVVincent, la fondazione che gestiva la struttura, l‘Unione inquilini di Sesto e l’opposizione, dall’altra la maggioranza, la Giunta e il sindaco Roberto Di Stefano. Per i primi l’ex casa albergo ospitava anziani e persone fragili, per i secondi invece era un luogo di illegalità con - disse il primo cittadino - "stranieri senza permesso di soggiorno, spacciatori e attività di prostituzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
