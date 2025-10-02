Il cardinale Pizzaballa affonda la Flotilla | Non porta nulla alla gente di Gaza
«Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza» anche perché questa operazione politica e soprattutto mediatica «non porta nulla alla gente di Gaza, non cambia la situazione a Gaza decisamente». Ad affermarlo è il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervistato in serata da Mario Calabresi nel podcast dell'ex direttore de La Stampa e La Repubblica. Il porporato, già considerato tra i principali papabili nel recente Conclave, spera «che tutto si concluda nel modo più pacifico possibile» e auspica anche «che si possa tornare a parlare meno della Flotilla più di quello che sta realmente accadendo a Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it
