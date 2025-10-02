Il campo sportivo resta chiuso La rabbia della società di calcio

Davvero una "pagina triste per Arluno". La vicenda del campo sportivo comunale di via della Repubblica continua a scuotere la città, sollevando polemiche e amarezza tra la comunità sportiva. Nei giorni scorsi, l’ Asd Arluno Calcio 2010 ha reso pubblico il proprio punto di vista, a seguito dell’ordinanza di sgombero notificata dal Comune. La società denuncia ritardi, promesse disattese e difficoltà accumulate negli ultimi cinque anni. Secondo quanto comunicato dalla società, i problemi risalgono al 2020, quando il Comune avviò lavori di ristrutturazione lasciando però fuori i campi da gioco. Da quel momento l’Asd Arluno Calcio 2010 si è trovata costretta a trasferire attrezzature e a sostenere spese per la manutenzione ordinaria, impegni che erano stati garantiti verbalmente, ma mai effettivamente realizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

