"Non sono contro gli investimenti a vantaggio del turismo, ma questi rischiano di far morire l’intero comparto commerciale del lido degli Scacchi e credo anche dell’adiacente lido di Pomposa. Credo sia doveroso esprimere tutta la mia contrarietà alla chiusura della strada di pubblica utilità, la via Genova, a larga percorrenza turistica, operativa da più di cinquant’anni e recentemente ristrutturata con pista ciclabile, illuminazione e verde attrezzato con parcheggi presenti lungo la via". E’ Marco Giatti (nella foto), storico commerciante di Lido degli Scacchi, con oltre cinquant’anni di presenza in via Alpi Centrali, che spiega: "Sono venuto a conoscenza della grande opera di costruzione del campeggio, iniziata giorni fa in via Genova, nonchè della chiusura della via di collegamento tra il retro spiaggia di Porto Garibaldi, presso il Vascello d’Oro, e i Lidi Scacchi e Pomposa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il campeggio? Crea un danno commerciale"