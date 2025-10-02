Il camionista morto sul traghetto Milazzo piange per Salvatore Saraò
Dolore e incredulità per la tragica morte di Salvatore Saraò, il camionista stroncato da un malore questa mattina mentre attraversava lo Stretto a bordo di un traghetto. L'uomo, 61 anni, viveva a Milazzo e nello specifico era originario del quartiere Grazia e da anni lavorava per conto di una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: camionista - morto
Malore a bordo del traghetto, lutto a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò - Oggi era di ritorno da un viaggio in Puglia, a Massafra, dove viene prodotta la birra Messina. Riporta msn.com
Salvatore Saraò, 61enne di Milazzo, il camionista morto sul traghetto tra villa San Giovanni e Messina - E’ milazzese il camionista morto questa mattina a bordo di una nave Caronte & Tourist durante la traversata dello Stretto di Messina. Si legge su msn.com