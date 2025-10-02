Il camionista morto sul traghetto Milazzo piange per Salvatore Saraò
Dolore e incredulità per la tragica morte di Salvatore Saraò, il camionista stroncato da un malore questa mattina mentre attraversava lo Stretto a bordo di un traghetto. L'uomo, 61 anni, viveva a Milazzo e nello specifico era originario del quartiere Grazia e da anni lavorava per conto di una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il camionista morto sul traghetto, Milazzo piange per Salvatore Saraò
Era Salvatore Saraò, 61enne di Milazzo, il camionista morto per un malore su una nave della Caronte&Tourist tra villa San Giovanni e Messina https://gazzettadelsud.it/?p=2108226
Tragedia sullo Stretto: camionista milazzese muore a bordo di un traghetto - È morto a bordo di un traghetto, il camionista milazzese Salvatore Saraò, a causa di un malessere, sembrerebbe infarto fulminante. Riporta meridionews.it
Il 61enne milazzese Salvatore Saraò è il camionista deceduto stamattina su un traghetto - Si chiamava Salvatore Saraò il camionista di 61 anni che è morto stamattina a causa di un improvviso malore mentre ... Da 98zero.com