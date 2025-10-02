Il camionista morto sul traghetto Milazzo piange per Salvatore Saraò

Messinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore e incredulità per la tragica morte di Salvatore Saraò, il camionista stroncato da un malore questa mattina mentre attraversava lo Stretto a bordo di un traghetto. L'uomo, 61 anni, viveva a Milazzo e nello specifico era originario del quartiere Grazia e da anni lavorava per conto di una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camionista - morto

Chi era Marino Bocchi, il camionista morto nell’esplosione della sua autocisterna

San Donato, camionista accusa un malore alla guida e si schianta in autostrada: morto 40enne

Il camionista morto sul traghetto, Milazzo piange per Salvatore Saraò

camionista morto traghetto milazzoTragedia sullo Stretto: camionista milazzese muore a bordo di un traghetto - È morto a bordo di un traghetto, il camionista milazzese Salvatore Saraò, a causa di un malessere, sembrerebbe infarto fulminante. Riporta meridionews.it

Il 61enne milazzese Salvatore Saraò è il camionista deceduto stamattina su un traghetto - Si chiamava Salvatore Saraò il camionista di 61 anni che è morto stamattina a causa di un improvviso malore mentre ... Da 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Camionista Morto Traghetto Milazzo