Il calcio romagnolo insieme in serie C dopo quasi 60 anni | chi ha la rosa più cara tra Rimini Ravenna e Forlì?

Non è un'equazione matematica, ma chi investe di più nel mondo del calcio ha una maggior possibilità di vincere e sperare di fare il cosiddetto “salto di categoria”. Ne sa qualcosa il Forlì, che nello scorso campionato si è conquistato sul campo la promozione in serie C, dominando il Girone D. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

calcio - romagnolo

