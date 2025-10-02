Il braccio armato di Hamas frena sul disarmo imposto da Trump

Molteplici interessi stanno spingendo gran parte del mondo arabo mediorientale a schierarsi dietro il Piano Trump. Non si tratta soltanto del desiderio di mettere fine al massacro e alle sofferenze.

Chef Rubio, il post choc: rilancia l'arruolamento del braccio armato di Hamas

Media: ucciso Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas | La madre di un ostaggio israeliano: "Se mio figlio muore accuserò Netanyahu di omicidio"

Israele: nessuna possibilità di una tregua temporanea | Media: ucciso Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas

Gli Houthi prendono in ostaggio 11 dipendenti dell’Onu. Tv israeliana: “Trump in pressing su Netanyahu, vuole che Hamas sia sconfitto subito” - La “decisione” di Israele è chiara: “Non c'è più la possibilità di un accordo parziale, porre fine alla guerra ... Lo riporta quotidiano.net

Israele rivendica la morte del portavoce del braccio armato di Hamas Abu Obeida - L'ultima dichiarazione di Abu Obeida è stata rilasciata venerdì, mentre Israele lanciava la sua offensiva allargata e dichiarava Gaza City zona di combattimento L'esercito israeliano ha dichiarato ... Da it.euronews.com