Il boom di Stellantis in Borsa perché il titolo sta volando a Piazza Affari | quali sono i modelli più venduti in Italia e Usa

2 ott 2025

Il titolo Stellantis sta volando oggi 2 ottobre a Piazza Affari, grazie a dati decisamente positivi che arrivano sia dal mercato italiano che da quello americano. Come è emerso ieri, a settembre l’Italia ha immatricolato 126.679 auto, con una crescita del 4% rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati del ministero dei Trasporti. Ma è soprattutto la performance del gruppo italo-francese a spiccare su tutto: 33.946 immatricolazioni, ben il 15,5% in più rispetto a settembre 2024, tre volte la crescita del mercato. La quota di mercato è schizzata al 26,8%, guadagnando 2,7 punti rispetto al 24,1% di un anno fa. 🔗 Leggi su Open.online

