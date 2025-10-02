Il Bologna non sfonda | con il Friburgo finisce 1-1

Muove dunque la classifica europea il Bologna, che tra le mura amiche dello stadio Renato Dall’Ara deve accontentarsi di un pareggio contro gli uomini diretti da Julian Schuster. Un risultato tutto sommato giusto, che ha visto ancora una volta Skorupski tra i protagonisti assoluti. Ora testa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, danni da oltre 10mila euro. Video

Cortei pro Pal. A Milano manifestanti sfondano vetrine in stazione Centrale. A Bologna il corteo blocca la tangenziale e autostrada A14. Tutti gli aggiornamenti in diretta - facebook.com Vai su Facebook

Il Bologna non sfonda: con il Friburgo finisce 1-1 - Orsolini di rapina al 30’ porta avanti i rossoblù, ma un penalty nella ripresa consente ai teutonici di strappare un punto al Dall’Ara ... Da bolognatoday.it

Europa League, il Bologna si fa raggiungere dal Friburgo: è 1-1 - BOLOGNA – Non ci sono gare più facili di altre in Europa, e il Bologna ne ha avuto conferma contro l'apparentemente innocuo Friburgo, squadra di metà classifica in Bundesliga capace però di spaventare ... Scrive bologna.repubblica.it