Il Bologna non sfonda | con il Friburgo finisce 1-1

Muove dunque la classifica europea il Bologna, che tra le mura amiche dello stadio Renato Dall’Ara deve accontentarsi di un pareggio contro gli uomini diretti da Julian Schuster. Un risultato tutto sommato giusto, che ha visto ancora una volta Skorupski tra i protagonisti assoluti. Ora testa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, danni da oltre 10mila euro. Video

Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, oltre 10mila euro di danni. Video

