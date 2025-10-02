Roma, 2 ottobre 2025 – Mentre i riflettori restano puntati sulla Global Sumud Flotilla (o quello che ne resta) e sul destino degli attivisti, tiene banco la questione della l egittimità del blocco navale su Gaza che Israele ha istituito ufficialmente nel 2009 durante l'operazione Piombo Fuso. L'obiettivo dichiarato era quello di limitare la capacità di Hamas di introdurre clandestinamente armi e materiale bellico nella Striscia, ma l'atto viene contestato da molte organizzazioni umanitarie e governi sulla base di normative e convenzioni internazionali. Già dai primi anni '90 l'accesso alle acque di Gaza era stato ridotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il blocco navale a Gaza è legittimo o no? Cosa dice il diritto internazionale