Il blitz gli idranti le bombe sonore Così Israele ha fermato la Flotilla
Dopo venti giorni di navigazione, la missione della Global Sumud Flotilla si è interrotta a circa settanta miglia dalla costa di Gaza. Intorno alle ore 21, i quarantaquattro velieri coinvolti si sono trovati davanti a oltre sedici unità navali israeliane. Prima, alle 19.35, da parte delle autorità militari è arrivato un chiaro avvertimento: “Vi state avvicinando ad una zona del blocco navale. Per favore invertite la rotta verso il porto di Ashdod, dove gli aiuti saranno ispezionati e poi trasferiti alla Striscia di Gaza”. L’intera giornata è stata animata dalla tensione tra droni, motovedette e persino un sottomarino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
