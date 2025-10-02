Cinquant’anni di vita – da quando nel 1975 nacque come Volleyball Arci San Casciano – e un’altra pagina di storia che a ogni inizio di stagione si rinnova. Nel Salone Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa è stata presentata ieri la squadra de Il Bisonte Firenze che lunedì prossimo alle 20.30 al Pala BigMat contro Chieri darà il via al suo dodicesimo campionato consecutivo in A1. A fare gli onori di casa - alla presenza delle giocatrici, dello staff e degli sponsor - il presidente Elio Sità, il patron Wanny Di Filippo, l’assessora allo sport Letizia Perini e il delegato provinciale del Coni Gianni Taccetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bisonte, che rivoluzione: "Abbiamo un gran gruppo"