Il bilancio delle imprese Le fiere sono in calo | Modello da cambiare

"Le fiere sono in calo, ma gli espositori continuano ad investire. Trovare nuovi mercati è difficile, la situazione geopolitica non aiuta, serve un cambiamento strutturale". Confindustria traccia un bilancio delle fiere Micam, Mipel e Lineapelle che si sono svolte a Milano qualòche settimana fa. Il presidente Gianni Niccolò, con Alessio Castricini, Sergio Sciamanna e Riccardo Achilli ha raccontato che "i visitatori scendono, ma queste fiere sono ancora imprescindibili. Serve un nuovo modello di internazionalizzazione basato su logiche di filiera. Vedremo come strutturarlo. La nuova sfida è diversificare il prodotto, noi chiediamo una maggiore assistenza da Regione e banche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Ue propone nuove tasse per finanziare il prossimo bilancio: nel mirino tabacco, imprese, emissioni di carbonio e rifiuti tech
Ars, 4 milioni per le imprese editoriali: sì della commissione Bilancio a una sezione ad hoc nel Fondo Sicilia
Ars, 4 milioni per le imprese editoriali: sì della commissione Bilancio a una sezione ad hoc nel Fondo Sicilia
Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali: al via dal 1° ottobre 2025 Con la Legge di Bilancio 2024 diventa obbligatoria per tutte le imprese iscritte al Registro Imprese la stipula di una polizza assicurativa contro danni derivanti da eventi naturali estr - facebook.com Vai su Facebook
Perdite e svalutazioni su crediti commerciali: la registrazione in bilancio secondo i principi contabili nazionali e i riflessi fiscali - Bilancio e principi contabili / Imprese, TUIR - X Vai su X
L'appello di Confindustria e la moda da rilanciare. «Ora nuovi mercati e sinergia tra aziende» - MACERATA Internazionalizzazione, sostegno alle imprese per partecipare a fiere internazionali, una filiera che accorpi le aziende per renderle più competitive. Segnala corriereadriatico.it
Le Fiere danno una spinta al fatturato delle imprese - Il rallentamento in atto desta allarme, in primis per le crisi tedesca e dell’automotive. Come scrive repubblica.it