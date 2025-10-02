Il bilancio delle imprese Le fiere sono in calo | Modello da cambiare

"Le fiere sono in calo, ma gli espositori continuano ad investire. Trovare nuovi mercati è difficile, la situazione geopolitica non aiuta, serve un cambiamento strutturale". Confindustria traccia un bilancio delle fiere Micam, Mipel e Lineapelle che si sono svolte a Milano qualòche settimana fa. Il presidente Gianni Niccolò, con Alessio Castricini, Sergio Sciamanna e Riccardo Achilli ha raccontato che "i visitatori scendono, ma queste fiere sono ancora imprescindibili. Serve un nuovo modello di internazionalizzazione basato su logiche di filiera. Vedremo come strutturarlo. La nuova sfida è diversificare il prodotto, noi chiediamo una maggiore assistenza da Regione e banche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

