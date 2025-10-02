Il Barcellona subisce una lezione di calcio | la stampa internazionale celebra il Psg
Ieri sera il Barcellona è uscito sconfitto in casa contro il Psg, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I campioni d’Europa sono andati ad espugnare la tana dei catalani nonostante le tante assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Non c’erano Kvaratskhelia, Dembele e Douè (oltre a Marquinhos in difesa) ma sul campo non si sono proprio notate. Un trionfo per il grande ex di serata, Luis Enrique. La stampa internazionale, all’indomani della gara, sta celebrando i parigini e al tempo stesso sottolineano la lezione subita dagli spagnoli. Il Psg domani il Barcellona nonostante le assenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: barcellona - subisce
#Schuster: "Il Barcellona subisce troppi gol. Prendete l'ultima semifinale Champions con l'Inter" - X Vai su X
È diventato un modello per i film sportivi. L'atleta frainteso che mostra lampi di talento, subisce un’umiliazione, poi ha l'ultima occasione. Da Rocky a “Che botte se incontri gli orsi”: la formula è diventata un cliché. Vai su Facebook
Calcio: 4-3 al Real, il Barcellona trionfa nel Clasico - Ancora una partita show con gol a raffica nel destino del Barcellona ma con un esito diverso rispetto al ko in Champions contro l'Inter. Secondo ansa.it
Inter – Barcellona, i sentimenti contrastanti del calcio - E che per un po’ – solo per un po’ – riesce a far dimentricare la parte deteriore del pallone. Lo riporta ilmanifesto.it