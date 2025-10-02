Il Barcellona subisce una lezione di calcio | la stampa internazionale celebra il Psg

Ieri sera il Barcellona è uscito sconfitto in casa contro il Psg, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I campioni d’Europa sono andati ad espugnare la tana dei catalani nonostante le tante assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Non c’erano Kvaratskhelia, Dembele e Douè (oltre a Marquinhos in difesa) ma sul campo non si sono proprio notate. Un trionfo per il grande ex di serata, Luis Enrique. La stampa internazionale, all’indomani della gara, sta celebrando i parigini e al tempo stesso sottolineano la lezione subita dagli spagnoli. Il Psg domani il Barcellona nonostante le assenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

