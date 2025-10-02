Il Barcellona non era a livello di PSG concede un film
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Hansi Flick ha ammesso che il Barcellona non era al livello di Paris Saint-Germain nella perdita di 2-1 in Champions League mercoledì. Il Barcellona ha preso il comando al 19 ° minuto attraverso Ferran Torres, ma sono stati fissati prima della pausa di Senny Mayulu, prima che Goncalo Ramos ha segnato un vincitore in ritardo per i campioni in carica. Era solo il secondo goal vincente di 90 minuti contro il Barcellona nella storia della Champions League, e il primo segnato da casa contro il Blaugrana in qualsiasi grande competizione europea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
