Spencer Elden, il neonato immortalato sulla celebre copertina dell’album Nevermind dei Nirvana, ha perso la sua battaglia legale contro la storica band grunge. Una corte federale statunitense ha stabilito che l’immagine in questione non costituisce pornografia infantile, rigettando le accuse mosse dall’uomo contro il gruppo musicale statunitense e il fotografo Kirk Weddle. A darne notizia in Italia è stata l’agenzia di stampa Adnkronos. Il bambino di Nevermind perde la causa contro i Nirvana. Elden, oggi trentenne, apparve nel 1991 all’età di quattro mesi nella celebre fotografia subacquea, completamente nudo, mentre “inseguiva” un biglietto da un dollaro legato a un amo da pesca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il bambino di “Nevermind” perde la causa contro i Nirvana: la foto della copertina non era «sfruttamento sessuale minorile»

