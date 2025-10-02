Il 6G con la tecnologia sensing trasformerà il settore parola del capo europeo di Nokia

Wired.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie al rilevamento integrato Jcas, si aprono applicazioni innovative in mobilità, sicurezza, industria e sanità. Un contributo di Rolf Werner, Head of Europe Nokia. 🔗 Leggi su Wired.it

il 6g con la tecnologia sensing trasformer224 il settore parola del capo europeo di nokia

© Wired.it - Il 6G con la tecnologia sensing trasformerà il settore, parola del capo europeo di Nokia

In questa notizia si parla di: tecnologia - sensing

6g tecnologia sensing trasformer224Le reti 6G avranno il sesto senso, parola del capo europeo di Nokia - Grazie al rilevamento integrato Jcas, si aprono applicazioni innovative in mobilità, sicurezza, industria e sanità. Lo riporta wired.it

Tecnologia 6G: Keysight a supporto di un’area di prova EU - Sembrerà strano parlare già di rete 6G in Italia, quando nel nostro paese non è ancora arrivata la piena copertura della più recente rete 5G, eppure il mondo non sta ad aspettare noi ed è in continua ... Secondo drcommodore.it

Cerca Video su questo argomento: 6g Tecnologia Sensing Trasformer224