Il 5 ottobre domenica gratuita al MArTA
Tarantini Time Quotidiano Come prima domenica del mese si rinnova, infatti, l’appuntamento che negli anni ha abituato gli italiani alla possibilità di godere del patrimonio storico-archeologico di cui è ricco il Belpaese. A Taranto ad aprire i battenti, dalle 8.30 alle 19.30, è il Museo archeologico nazionale di Taranto, con l’importante offerta che spazia dalla preziosità della sua collezione permanente fino all’arte scultorea della mostra “ Rara Avis ” (al secondo piano), passando per l’importante esposizione temporanea di reperti, prevalentemente provenienti dai depositi, “ Archè. Il principio e l’acqua ” dedicata appunto alle forme, ai miti, e ai percorsi di acqua dolce a Taranto, inaugurata venerdì scorso dal direttore generale Musei Italiani del Ministero della Cultura, Massimo Osanna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: ottobre - domenica
salomon running milano, domenica 5 ottobre il trail urbano più atteso d’italia
Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre
Bergamo, domenica 31 agosto la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023
Il sito archeologico urbano di Via Napoli sarà aperto al pubblico nelle seguenti date di Ottobre : Domenica 5 ottobre – 9:30 / 12:30 Mercoledì 8 ottobre – 9:30 / 12:30 Giovedì 9 ottobre – 9:30 / 12:30 Domenica 12 ottobre – 9:30 / 12:30 Mercoledì 15 ottobre – 9: Vai su Facebook
'Domenica al Museo': tutti i musei che si possono visitare gratis a Milano - Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento con ‘Domenica al Museo’, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, ... Come scrive milanotoday.it
Cosa fare anche gratis a Milano dal 3 al 5 ottobre: tutti gli eventi - L'hockey sul ghiaccio in San Babila, in campi di zucche, il concerto dei Negramaro e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... Riporta milanotoday.it