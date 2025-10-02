Il 5 ottobre domenica gratuita al MArTA

Tarantinitime.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Come prima domenica del mese si rinnova, infatti, l’appuntamento che negli anni ha abituato gli italiani alla possibilità di godere del patrimonio storico-archeologico di cui è ricco il Belpaese. A Taranto ad aprire i battenti, dalle 8.30 alle 19.30, è il  Museo archeologico nazionale di Taranto, con l’importante offerta che spazia dalla preziosità della sua collezione permanente fino all’arte scultorea della mostra “ Rara Avis ” (al secondo piano), passando per l’importante esposizione temporanea di reperti, prevalentemente provenienti dai depositi, “ Archè. Il principio e l’acqua ” dedicata appunto alle forme, ai miti, e ai percorsi di acqua dolce a Taranto, inaugurata venerdì scorso dal direttore generale Musei Italiani del Ministero della Cultura, Massimo Osanna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

il 5 ottobre domenica gratuita al marta

© Tarantinitime.it - Il 5 ottobre domenica gratuita al MArTA

In questa notizia si parla di: ottobre - domenica

salomon running milano, domenica 5 ottobre il trail urbano più atteso d’italia

Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre

Bergamo, domenica 31 agosto la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023

'Domenica al Museo': tutti i musei che si possono visitare gratis a Milano - Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento con ‘Domenica al Museo’, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, ... Come scrive milanotoday.it

5 ottobre domenica gratuitaCosa fare anche gratis a Milano dal 3 al 5 ottobre: tutti gli eventi - L'hockey sul ghiaccio in San Babila, in campi di zucche, il concerto dei Negramaro e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Ottobre Domenica Gratuita