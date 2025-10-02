Tarantini Time Quotidiano Come prima domenica del mese si rinnova, infatti, l’appuntamento che negli anni ha abituato gli italiani alla possibilità di godere del patrimonio storico-archeologico di cui è ricco il Belpaese. A Taranto ad aprire i battenti, dalle 8.30 alle 19.30, è il Museo archeologico nazionale di Taranto, con l’importante offerta che spazia dalla preziosità della sua collezione permanente fino all’arte scultorea della mostra “ Rara Avis ” (al secondo piano), passando per l’importante esposizione temporanea di reperti, prevalentemente provenienti dai depositi, “ Archè. Il principio e l’acqua ” dedicata appunto alle forme, ai miti, e ai percorsi di acqua dolce a Taranto, inaugurata venerdì scorso dal direttore generale Musei Italiani del Ministero della Cultura, Massimo Osanna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Il 5 ottobre domenica gratuita al MArTA